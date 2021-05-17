Зеленський доручив повернути українців, які застрягли у Непалі через локдаун

Президент Володимир Зеленський доручив віднайти можливість повернути на Батьківщину українців, які не можуть вилетіти з Непалу через карантинні обмеження.

Про це йшлося на селекторній нараді, повідомляє Укрінформ з посилання на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що Президент поставив завдання розв'язати питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.

«Маємо віднайти можливість оперативно повернути наших громадян додому», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, на території Непалу у зв‘язку із призупиненням урядом до 31 травня міжнародного авіасполучення вимушено залишилися 107 громадян України, здебільшого альпіністи та туристи.

У МЗС України запевнили, що дипломати працюють над розв'язанням питання щодо якнайшвидшого повернення співгромадян на Батьківщину.