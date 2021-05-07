Українських туристів евакуювали з вершини у Гімалаях – МЗС

Четверо українських туристів, які застрягли у горах Непалу після сходження на одну з вершин у Гімалаях, уже доправлені рятувальним вертольотом у Катманду.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він поінформував, що українські дипломати в Індії та Непалі шукають шляхи їх повернення на Батьківщину.

Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі перебуває на зв’язку із чотирма українськими туристами, які здійснювали сходження на вершину Мера в Гімалайських горах.

«За сприяння українських дипломатів 7 травня групі вдалося дістатися Катманду на рятувальному вертольоті. Нині опрацьовуються можливості їхньої репатріації», - зазначив Ніколенко.

Як пояснив речник МЗС, ситуація ускладняється тим, що в Непалі діють суворі карантинні обмеження. У зв'язку з цим непальський уряд з 3 травня призупинив внутрішнє авіасполучення, а 6 травня – міжнародне. Заборони попередньо діятимуть до 14 травня. Він додав, що на пошуки шляхів виїзду із країни також негативно впливає стрімке поширення коронавірусної хвороби в Індії, яка зазвичай виступає транспортним хабом для туристів в Непалі.

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Ніколенко повідомив, що українське посольство офіційно звернулося до непальської влади з проханням надати нашим громадянам сприяння у якнайшвидшому поверненні до України та разом з почесним консулом в Непалі тримають цю справу на контролі.

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Дві українки Ірина Кишакевич та Ольга Болдарієва, які у складі групи українських туристів здійснювали сходження на пік Мера у Гімалаях і застрягли на третій день після сходження на висоті 5 тисяч метрів у зв’язку з локдауном у Непалі, 6 травня через Фейсбук попросили допомоги в евакуації з Непалу чотирьох українських туристів