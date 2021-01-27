Другу найвищу гору світу вперше підкорили взимку

Команда альпіністів з Непалу успішно завершила рекордне підкорення другої найвищої гори у світі Чогорі, також відомою під назвою К2.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, непальці стали першими, хто підкорив цю гору взимку.

Команда з десяти альпіністів піднялася на вершину заввишки 8611 метрів на кордоні Пакистану та Китаю. Сходження на неї вважається складнішим, ніж сходження на Еверест.

«Ми хотіли донести чіткий посил світові: якщо об’єднатися, то все можливо», - прокоментував подію альпініст Нірмал Пур’я, який служив у британських військово-морських силах та підкорив 14 найвищих гірських вершин за шість місяців.

Зазначається, що всі альпіністи з групи, крім одного, є шерпами - представниками народу, що населяє Східний Непал, зокрема райони поблизу Евересту. Вони відомі як найвитриваліші та провідники альпіністів.

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Уперше Чогорі підкорили у 1954 році, але сходження взимку відбулося лише нині, підкреслюється у повідомленні. Як нагадує Reuters, у серпні 2008 року під час експедиції на К2 внаслідок сходження лавини загинули 11 альпіністів.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні вчені офіційно змінили висоту Евересту - найвищої гори у світі. За даними геодезистів з Непалу і Китаю, його нова висота становить 8 848,86 м, що на 0,86 м вище попереднього значення.

Фото з відкритих джерел