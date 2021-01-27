Другу найвищу гору світу вперше підкорили взимку
Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, непальці стали першими, хто підкорив цю гору взимку.
Команда з десяти альпіністів піднялася на вершину заввишки 8611 метрів на кордоні Пакистану та Китаю. Сходження на неї вважається складнішим, ніж сходження на Еверест.
«Ми хотіли донести чіткий посил світові: якщо об’єднатися, то все можливо», - прокоментував подію альпініст Нірмал Пур’я, який служив у британських військово-морських силах та підкорив 14 найвищих гірських вершин за шість місяців.
Зазначається, що всі альпіністи з групи, крім одного, є шерпами - представниками народу, що населяє Східний Непал, зокрема райони поблизу Евересту. Вони відомі як найвитриваліші та провідники альпіністів.
Уперше Чогорі підкорили у 1954 році, але сходження взимку відбулося лише нині, підкреслюється у повідомленні. Як нагадує Reuters, у серпні 2008 року під час експедиції на К2 внаслідок сходження лавини загинули 11 альпіністів.
Як повідомляв Укрінформ, у грудні вчені офіційно змінили висоту Евересту - найвищої гори у світі. За даними геодезистів з Непалу і Китаю, його нова висота становить 8 848,86 м, що на 0,86 м вище попереднього значення.
Фото з відкритих джерел