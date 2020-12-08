Гора Еверест «підросла» майже на метр

Нова офіційна висота гори Еверест, яка знаходиться на кордоні між Китаєм і Непалом, становить 8 848,86 м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За даними геодезистів з Непалу і Китаю, нова висота Евересту становить 8 848,86 м, що на 0,86 м вище попередньої цифри.

До цього часу обидві країні сперечалися, чи потрібно при вимірюванні висоти включати сніг, який лежить на вершині гори. Попередньо Китай офіційно вважав, що висота Евересту становить 8 844,43 м, у той час як у Непалі ця цифра була вищою на 4 м.

В результаті координації дій з боку Міністерств закордонних справ та Служб з питань геодезії обох країн нова офіційна висота Евересту дорівнює 8 848,86 м.

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Під час минулорічного візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до столиці Непалу глави обох держав досягли домовленості спільно оголосити одну цифру висоти Евересту.

Сьогодні глави МЗС обох країн повідомили про нову висоту гори.

Зазначається, що деякі дослідники припускали, що висота гори зменшилася в результаті потужного землетрусу магнітудою 7,8 у 2015 році у Непалі.

Як відомо, гора Еверест — найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу.