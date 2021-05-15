Лікарні «першої хвилі» будуть фінансуватись за готовність реагувати на епідемії

Лікарні, які будуть зарезервонані для "першої хвилі" реагування на спалахи інфекційних хвороб отримуватимуть щомісяця 764,2 тис. гривень.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Це буде так звана "перша хвиля", і в подальшому вона буде фінансуватися за готовність до реагування. Вони в місяць, навіть якщо немає епідемій і спалахів, будуть отримувати суму 764 232 гривні на заклад", - сказав Ляшко.

За його словами, кошти виділятимуться для забезпечення 3-місячного запасу засобів індивідуального захисту, запасів ліків, антибіотиків, антидотів.

Заклади будуть відбиратися з розрахунку один заклад на 300 тис. населення, і відбиратиме їх Національна служба здоров'я. Згідно з Програмою медичних гарантій на 2021 рік, фінансування лікарень за готовність до реагування на спалахи інфекційних хвороб має розпочатися після зняття карантину.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 6 796 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків – 322, одужало 17 202 особи.

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Усього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 150 244 особи, з них 1 849 803 людини одужала, летальних випадків - 47 942.