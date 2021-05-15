Ляшко відмовився коментувати можливе призначення главою МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко відмовився коментувати своє можливе призначення на посаду міністра охорони здоров'я.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами, передає кореспондет Укрінформу.

"Зміни в міністерстві відбуваються після того, як Верховна Рада проведе певні голосування... Я на посаді заступника міністра уже при третьому міністрі, і кожного разу при зміні міністра хтось комусь щось пропонує і обговорює. Некоректно з моєї сторони зараз комунікувати такі речі", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що наразі у МОЗ є міністр і команда його заступників.

Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.