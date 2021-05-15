В Україні діють 37 притулків для жертв домашнього насильства

У Києві та 18 областях України станом на 1 квітня діють 37 притулків для жертв домашнього насильства.

Як передає Укрінформ, про це інформують у Міністерстві соціальної політики України, розповідаючи про запровадження європейських стандартів в межах онлайн-марафону #миEUкраїна до святкування Дня Європи в Україні.

«Станом на 1 квітня 2021 року у 18 областях та столиці України діють 37 притулків для жертв домашнього насильства. Також в країні діють 298 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі», - ідеться в повідомленні.

У відомстві також нагадують, що 28 жовтня 2020 року було затверджено Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, який включає кроки, покликані створити умови для забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів, встановленні миру, процесах відновлення, протидії безпековим викликам, системній протидії насильству за ознакою статі та насильству, пов’язаному з конфліктом.

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Також, як інформують у Мінсоцполітики, в лютому 2021 року в Україні затвердили Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, метою якої є удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів, а також підвищення ефективної взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.

Як повідомлялося, онлайн-марафон до Дня Європи в Україні #миEUКраїна проходить в межах урядової інформаційної кампанії EUКраїна. Кампанія стартувала в грудні 2020 року за ініціативи віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні і проєкту ЄС «Association4U».

10 травня в Україні стартувала інформаційна кампанія з нагоди Дня Європи, у межах якої органи влади діляться на своїх сторінках в мережі Фейсбук історіями про те, як вони своїми рішеннями втілюють шість базових цінностей Європейського Союзу.

Як відомо, шість базових цінностей ЄС зафіксовані в ст. 2 Договору про Європейський Союз: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків».

День Європи відзначається щороку 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом. В Україні свято відзначають із 2003 року у третю суботу травня.