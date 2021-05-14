В Україні розробили соціальний проєкт із протидії алкогольній та наркотичній залежності
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сторінці Інституту у Фейсбуці.
Яз зазначається, проєкт представили його співавтори — громадський діяч, автор проєкту «Соціальний діалог», співдиректор проєкту «Наркотична та алкогольна залежність» UIF Анна Міщенко та Вікторія Мозгова, помічник-консультант голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, співдиректор проєкту «Залежність» UIF.
За словами Міщенко, вона запустила цей проєкт через те, що її брат 20 років є наркозалежною особою. Вона додала, що ринок послуг з реабілітації від наркотичної залежності в Україні орієнтований на людей, які мають гроші. «Якщо ми говоримо про клініки, що існують на державному рівні, — вони фінансуються частково», — розповіла громадська діячка.
За її словами, у держави немає інструментарію для захисту суспільства від агресії людей, які перебувають у стані алкогольної та наркотичної залежності.
Міщенко підкреслила, що місією проєкту є побудова простих, ефективних механізмів із запобігання наркозалежності, надання належних, доступних і своєчасних медичних послуг соціально-психологічної реабілітації особам із залежністю в інтересах охорони дитинства, особистої та громадської безпеки.
Вона додала, що проєкт включає в себе низку дій, спрямованих на пошук варіантів вирішення питання алкогольної та наркотичної залежності через всебічне висвітлення цього соціального явища і його наслідків та інтеграцію політики держави через напрацювання дієвих алгоритмів чітких дій.
Міщенко також підкреслила, що проєкт є виключно соціальним та не є лобістським.
Водночас Мозгова представила законодавчу ініціативу щодо внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо лікування та реабілітації осіб із залежністю від психоактивних речовин (ПАР).
Так, відповідно до законопроєкту, у законодавство вводиться поняття «Особа, яка вчинила правопорушення у зв'язку із наявністю у неї розладу внаслідок зловживання ПАР.
Також документ передбачає психіатричний огляд підозрюваного або обвинуваченого: за згодою особи; за рішенням слідчого судді або суду; з метою встановлення наявності або відсутності відповідного розладу психіки або поведінки.
Також законопроєкт регулює особливості застосування кримінальної відповідальності при: звільненні від кримінальної відповідальності; звільненні від відбування покарання; застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі.
Крім того, у ньому передбачена можливість для залежної особи перебувати під домашнім арештом за місцем проходження лікування або реабілітації.
Мозгова підкреслила, що зміни до кримінального законодавства є частиною більш комплексної законотворчої роботи, яка ведеться в межах проєкту і передбачає підготовку змін, які також стосуються профілактики залежності у дітей, забезпечення права на доступне якісне лікування та реабілітацію для кожної особи.
Як повідомлялося, згідно з результатами національного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з «Нью Імідж Маркетинг Груп», кожен десятий українець стикався з наркотичною залежністю серед свого найближчого кола – сім’ї, родичів, друзів, сусідів або колег по роботі.