В Україні розробили соціальний проєкт із протидії алкогольній та наркотичній залежності

Український інститут майбутнього (UIF) представив проєкт «Наркотична та алкогольна залежність, безпека суспільства, захист неповнолітніх та психічне здоров'я».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сторінці Інституту у Фейсбуці.

Яз зазначається, проєкт представили його співавтори — громадський діяч, автор проєкту «Соціальний діалог», співдиректор проєкту «Наркотична та алкогольна залежність» UIF Анна Міщенко та Вікторія Мозгова, помічник-консультант голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, співдиректор проєкту «Залежність» UIF.

За словами Міщенко, вона запустила цей проєкт через те, що її брат 20 років є наркозалежною особою. Вона додала, що ринок послуг з реабілітації від наркотичної залежності в Україні орієнтований на людей, які мають гроші. «Якщо ми говоримо про клініки, що існують на державному рівні, — вони фінансуються частково», — розповіла громадська діячка.

За її словами, у держави немає інструментарію для захисту суспільства від агресії людей, які перебувають у стані алкогольної та наркотичної залежності.

Міщенко підкреслила, що місією проєкту є побудова простих, ефективних механізмів із запобігання наркозалежності, надання належних, доступних і своєчасних медичних послуг соціально-психологічної реабілітації особам із залежністю в інтересах охорони дитинства, особистої та громадської безпеки.

Вона додала, що проєкт включає в себе низку дій, спрямованих на пошук варіантів вирішення питання алкогольної та наркотичної залежності через всебічне висвітлення цього соціального явища і його наслідків та інтеграцію політики держави через напрацювання дієвих алгоритмів чітких дій.

Міщенко також підкреслила, що проєкт є виключно соціальним та не є лобістським.

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Водночас Мозгова представила законодавчу ініціативу щодо внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо лікування та реабілітації осіб із залежністю від психоактивних речовин (ПАР).

Так, відповідно до законопроєкту, у законодавство вводиться поняття «Особа, яка вчинила правопорушення у зв'язку із наявністю у неї розладу внаслідок зловживання ПАР.

Також документ передбачає психіатричний огляд підозрюваного або обвинуваченого: за згодою особи; за рішенням слідчого судді або суду; з метою встановлення наявності або відсутності відповідного розладу психіки або поведінки.

Також законопроєкт регулює особливості застосування кримінальної відповідальності при: звільненні від кримінальної відповідальності; звільненні від відбування покарання; застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі.

Крім того, у ньому передбачена можливість для залежної особи перебувати під домашнім арештом за місцем проходження лікування або реабілітації.

Мозгова підкреслила, що зміни до кримінального законодавства є частиною більш комплексної законотворчої роботи, яка ведеться в межах проєкту і передбачає підготовку змін, які також стосуються профілактики залежності у дітей, забезпечення права на доступне якісне лікування та реабілітацію для кожної особи.

Як повідомлялося, згідно з результатами національного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з «Нью Імідж Маркетинг Груп», кожен десятий українець стикався з наркотичною залежністю серед свого найближчого кола – сім’ї, родичів, друзів, сусідів або колег по роботі.