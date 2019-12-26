Маріуполь першим в Україні затвердив програму "Стоп-наркотик"

Маріуполь став першим містом в Україні, де місцева влада затвердила цільову програму "Стоп-наркотик", орієнтовне фінансування якої перевищує 3 млн грн.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"На сесії Маріупольської міської ради депутати затвердили цільову програму "Стоп-наркотик" до 2021 року... Орієнтовний обсяг фінансування - понад 3 млн грн. Конкретні її обсяги будуть визначатися згідно з рішенням сесії міської ради при формуванні бюджету на відповідний рік", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, це питання є актуальним для міста. За даними опитувань городян, наркоманія належить до п'ятірки головних проблем Маріуполя.

Програма "Стоп-наркотик" визначає систему заходів, спрямованих на профілактику та протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

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Серед напрямків роботи - організація навчальних тренінгів, впровадження механізму взаємодії з поліцією, створення соціального патруля, навчання волонтерів програми "Ліга майбутніх поліцейських". А також реалізація проєкту "Шкільний офіцер поліції", популяризація серед молоді здорового та безпечного способу життя, культури здоров’я. Окрім того, передбачається впровадження онлайн-інструментів для отримання інформації про наркопритони та "закладки" наркотиків.