СБУ блокувала контрабанду психотропів в Одесу

Незаконне переправлення особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів з однієї з європейських країн на територію нашої держави блокувала в Одесі Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Мешканець обласного центру організував нелегальне переміщення із-за кордону кокаїну та амфетаміну для продажу. Він замовляв товар у своїх іноземних спільників і одержував його через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Для розрахунку із зарубіжними постачальниками ділок використовував криптовалюти. Для приховування протиправної діяльності зловмисник отримував посилки дрібними партіями у бандеролях з вініловими пластинками. Правоохоронці затримали наркоділка поблизу одного з поштових відділень під час одержання чергової партії амфетаміну. За оперативною інформацією, наразі на ім’я затриманого в Україну переправлено ще дві посилки із кокаїном та MDMA, які будуть вилучені за фактом їх прибуття”, - йдеться у повідомленні.

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Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди та збуту наркотиків.