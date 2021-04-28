Кожен десятий українець має родичів чи знайомих, хворих на наркоманію

Кожен десятий українець стикався з наркотичною залежністю серед свого найближнього кола – сім’ї, родичів, друзів, сусідів або колег по роботі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати національного дослідження на тему: «Визначення масштабів наркотичної та алкогольної залежності. Суспільні наслідки», проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з «Нью Імідж Маркетинг Груп».

Як зазначається у повідомленні Інституту, «в Україні почалася епідемія наркоманії, лікування допомогло лише 12% тих, хто звернувся по допомогу». Загалом же в Україні 3,5 млн громадян мають родичів та близьких, хворих на наркоманію.

Крім того, за допомогою дослідження було виявлено, що молодь (18-24 роки) вдвічі частіше за середній показник по країні стикалася з наркотичною залежністю – 10%.

Серед різних макрорегіонів та типів населених пунктів немає істотних розбіжностей щодо цих показників. Можна виділити лише схід, де сукупна частка тих, хто має близьких та знайомих з наркотичною залежністю, становить 14%.

Найчастіше ті, хто стикався у своєму ближньому оточенні з наркотичною залежністю, згадували такі речовини, як канабіс (31%) та амфетаміни (18%). Ці два наркотики називали набагато частіше за інші.

Втім, значна частина назвала також такі важкі наркотики, як дизайнерські наркотики, або «солі» (8%), макова соломка (7%), а також метадон і спайси (по 6%).

Абсолютна більшість (65%) молоді віком 18-24 роки має родичів, друзів або знайомих, залежних від вживання канабісу, що вдвічі перевищує показник по країні.

Кожен третій (30%) з цієї ж вікової групи має людей з близького кола з залежністю від амфетамінів, що перевищує показник по країні майже вдвічі.

Кожен п’ятий (26%) опитаний до 24 років заявив, що має людей з ближнього кола, які вживають «солі», що втричі перевищує аналогічний показник по країні.

Серед молоді 18-24 роки в чотири рази більше тих, хто має родичів, друзів або знайомих, які вживають героїн (17% проти 4% по країні) та ідентична ситуація з кокаїном (17% проти 4% по країні).

9% молоді до 24 років мають близьких або знайомих із залежністю від первітину, або «вінта» (показник 1% по країні).

Лише 13% молодих людей віком 18-24 роки, які стикалися з проблемою наркоманії серед близьких та знайомих, не змогли визначитися, про які речовини йдеться, тоді як серед людей старшого віку (55+) ця частка є найбільшою – 55%.

Серед регіональних особливостей слід виділити, що на сході та в центрі набагато частіше згадували про залежність від амфетамінів порівняно з жителями заходу та півдня: відповідно 29% та 27% проти 5% та 6%.

На заході більше людей, у яких близькі або знайомі мають залежність від макової соломки (13% проти 7% по країні), кокаїну (10% проти 4% по країні), а також близько 3% згадують залежність від такого важкого наркотика, як дезоморфін, який через характерні прояви на тілі залежних ще називають «крокодил».

У центрі вдвічі частіше, аніж в середньому, згадують метадон (13% проти 6%) та бутират (4% проти 1% по країні).

Більше половини громадян (53%), які стикалися з проблемою наркоманії серед своїх близьких або знайомих, відповідають, що їм відомі випадки, коли ці люди були небезпечними: для самих себе (19%), для оточуючих (14%) або одночасно для себе та оточуючих (20%). При цьому 45% відповіли, що їм невідомі такі випадки.

Щодо лікування наркозалежності, то лише третина громадян, у яких є близькі або знайомі з наркозалежністю, знають про випадки, коли ті зверталися до спеціалізованих закладів: 20% розповіли про звернення цих людей до державних закладів допомоги наркозалежним і 14% про звернення до приватних закладів.

При цьому в більшості випадків, за твердженням опитаних, це або не дало результатів (40%) або мало лише короткостроковий ефект (44%). Про повне одужання людини внаслідок звернення до спеціалізованого закладу заявили лише 12%.

Натомість половина громадян, які стикалися з наркозалежністю у свої родичів, друзів або знайомих, розповіли, що ті не зверталися по допомогу. Головними перепонами для цього респонденти назвали небажання самих наркозалежних (36%), відсутність віри у результат (23%) та відсутність грошей для оплати лікування (15%).

Дослідження було проведене 9-18 квітня 2021 року. Обсяг вибіркової сукупності становить 2400 респондентів віком від 18 років і старше. Опитування проводилося на території України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) методом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань LEMUR. Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,05% (без урахування вибіркового дизайн-ефекту).