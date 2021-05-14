Ткаченко — про меморіал у Бабиному Яру: Це місце має бути створеним для тиші
Про це він сказав відкритті символічної синагоги «Місце для роздумів» на території Меморіального центру «Бабин Яр», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МКІП.
«Відродження національної пам’яті починається з переосмислення тих місць, які в радянські часи були занедбані. Які навмисно та свідомо маскувались під місця розваг, відпочинку, рекреації, забуваючи, що насправді трапилось. Так сталось і тут, з Бабиним Яром. Тепер ми повертаємось до цієї меморіалізації, яку протягом багатьох років радянського панування умисно викорінювали із нашої свідомості», - зазначив Ткаченко.
Як повідомлялося, у День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в Києві у Бабиному Яру урочисто відкрили символічну синагогу «Місце для роздумів».
Цьогоріч 14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Фото: mkip.gov.ua