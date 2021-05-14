Ткаченко — про меморіал у Бабиному Яру: Це місце має бути створеним для тиші

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що відродження національної пам’яті починається із переосмислення тих місць, які в радянські часи були занедбані.

Про це він сказав відкритті символічної синагоги «Місце для роздумів» на території Меморіального центру «Бабин Яр», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МКІП.

«Відродження національної пам’яті починається з переосмислення тих місць, які в радянські часи були занедбані. Які навмисно та свідомо маскувались під місця розваг, відпочинку, рекреації, забуваючи, що насправді трапилось. Так сталось і тут, з Бабиним Яром. Тепер ми повертаємось до цієї меморіалізації, яку протягом багатьох років радянського панування умисно викорінювали із нашої свідомості», - зазначив Ткаченко.

За його словами, усі мають розуміти на підсвідомому рівні, що це місце має бути створеним для тиші. "Для того, щоб мати змогу обдумати, зануритись у себе, усвідомити масштаб трагедії. Воно не має бути місцем дозвілля", - додав міністр.

Як повідомлялося, у День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в Києві у Бабиному Яру урочисто відкрили символічну синагогу «Місце для роздумів».

Цьогоріч 14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Фото: mkip.gov.ua