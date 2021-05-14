Сьогодні вперше відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової

14 травня вперше відзначається День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема 2 659 українців удостоєні Державою Ізраїль звання Праведників народів світу. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

“Голокост – спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни”, - написав у Твіттері Президент України Володимир Зеленський.

Голокост – спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 🇺🇦 на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Це понад 2,5 тис. героїв. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви. pic.twitter.com/5u8fYeb4V0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2021

За його словами, Україна перебуває на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу, а це понад 2,5 тис. героїв, і їхній подвиг – приклад людяності та самопожертви.

Як повідомляв Укрінформ, постанову про встановлення 14 травня Днем пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, Верховна Рада ухвалила 2 лютого.

Постановою, зокрема, надаються окремі рекомендації органам виконавчої влади щодо реалізації зазначеного Дня пам’яті.

Зокрема, Міністерству культури та інформаційної політики рекомендовано забезпечити створення Українським інститутом національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни.

Міністерству освіти та науки рекомендовано включати теми, присвячені Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти.

Фінансування заходів, передбачених постановою, здійснюватиметься в межах бюджетних асигнувань, виділених відповідним міністерствам Державним бюджетом України.