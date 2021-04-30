Жалобні заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру відбудуться 6 жовтня

Організаційний комітет з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» встановив цьогорічною датою проведення жалобних заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру 6 жовтня.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, перше засідання оргкомітету під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося 29 квітня.

«Цьогоріч виповнюється 80 років з дати трагедії Бабиного Яру. Ми повинні виробити спільну консолідовану позицію щодо принципів меморіалізації цього місця, щоб гідно вшанувати пам'ять загиблих», — сказав Шмигаль.

За рішенням організаційного комітету Міністерство культури та інформаційної політики, Український інститут національної пам’яті повинні провести громадське й експертне обговорення Концепції комплексного розвитку Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». До цього процесу вони мають залучити всі заінтересовані сторони.

Також організаційний комітет схвалив комплекс заходів освітнього, наукового, популяризаційного характеру, які підвищать обізнаність суспільства темою вшанування жертв Другої світової війни та Голокосту.

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Участь у засіданні взяли міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, представники Офісу Президента, Надзвичайні та Повноважні посли в Україні, представники громадських організацій.

Як повідомляв Укрінформ, головним стратегом та очільником Академічної ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» став засновник та президент французької організації «Яхад-ін Унум», римо-католицький священник, отець Патрік Дебуа.