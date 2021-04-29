Розвиток заповідника «Бабин Яр»: Шмигаль каже, що необхідно виробити спільну позицію
Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, про це прем'єр сказав на першому засіданні оргкомітету з питань розвитку заповідника.
«Цьогоріч виповнюється 80 років з дати трагедії Бабиного Яру. Ми повинні виробити спільну консолідовану позицію щодо принципів меморіалізації цього місця, щоб гідно вшанувати пам'ять загиблих», — сказав Шмигаль.
За рішенням організаційного комітету Міністерство культури та інформаційної політики, Український інститут національної пам’яті за участю всіх заінтересованих сторін має забезпечити проведення громадського й експертного обговорення Концепції комплексного розвитку Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».
Цьогорічною датою проведення жалобних заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру визначено 6 жовтня.
Також Організаційний комітет схвалив комплекс заходів освітнього, наукового, популяризаційного характеру, які підвищать обізнаність суспільства темою вшанування жертв Другої світової війни та Голокосту.
Участь у засіданні взяли, зокрема, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, представники Офісу Президента, Надзвичайні та Повноважні посли в Україні, представники громадських організацій.
Як повідомляв Укрінформ, головним стратегом та очільником Академічної ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» став засновник та президент французької організації «Яхад-ін Унум», римо-католицький священник, отець Патрік Дебуа.