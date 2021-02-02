ВР встановила 14 травня Днем пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової

Верховна Рада встановила 14 травня як День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Відповідну постанову № 4479 "Про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни" підтримали 344 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Документ встановлює 14 травня як День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Також постановою надаються окремі рекомендації органам виконавчої влади щодо реалізації зазначеного Дня пам’яті.

Так, Міністерству культури та інформаційної політики рекомендовано забезпечити створення Українським інститутом національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни.

Міністерству освіти і науки рекомендовано включати теми, присвячені Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти.

"Прийняття постанови створить сприятливі умови для реалізації державної політики національної пам’яті щодо вшанування подвигу жителів України, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни", - йдеться у пояснювальній записці.

Фінансування заходів, передбачених постановою, здійснюватиметься в межах бюджетних асигнувань, виділених відповідним міністерствам Державним бюджетом України.

Як повідомляв Укрінформ, Державна архівна служба України разом з партнерами оприлюднить понад 10 мільйонів сканкопій з фондів держархівів про Голокост.