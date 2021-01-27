Українська діаспора вшановує пам’ять жертв Голокосту

Cвітовий конґрес українців (СКУ) та світова українська діаспора в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту вшановують пам’ять мільйонів страчених та закатованих злочинним нацистським режимом, серед яких було 1,5 млн дітей.

Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

«У цей пам’ятний день ми згадуємо в своїх молитвах невинні жертви Голокосту, в тому числі й 1,5 мільйона українських євреїв. Ми також висловлюємо належну шану всім тим, хто, ризикуючи власним життям – і часто життям своїх родин, рятував приречених на смерть», - зазначили в СКУ.

У Cвітовому конґресі українців зауважили, що Голокост є однією з найжахливіших трагедій світового масштабу, яка стала можливою внаслідок панування тоталітарної нацистської ідеології, в основі якої є ксенофобія та культивування нетерпимості й людиноненависництва.

«Як зазначається в резолюції ООН, “Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…”», - нагадали в СКУ.

Зазначається, що серед понад 27 тис. Праведників народів світу наразі визнані 2659 українців, «і це ще одне вагоме свідчення того, що історії наших народів є неповними одна без одної».

«Списки Праведників продовжують поповнюватися новими іменами завдяки дослідженням, які відкривають історії, гідні визнання. Ми підтримуємо звернення українських науковців, духовенства, громадських діячів та Головного Рабина України Моше Реувена Асмана до «Яд Вашема» щодо присвоєння Митрополиту Шептицькому цього почесного звання», - зазначили в СКУ.

Президент СКУ Павло Ґрод нагадав, що цьогоріч світ відзначить 80-ті роковини Бабиного Яру, трагедії всього українського народу. «Сьогодні ми разом стоїмо на сторожі демократичних цінностей та засуджуємо будь-які прояви антисемітизму, расизму, дискримінації та ненависті на етнічному, релігійному чи іншому рівні», – зазначив Ґрод.

«СКУ приєднується до світової спільноти для роздумів над уроками Голокосту. Ми також вшановуємо людяність та подвиги усіх, хто за покликом моралі став опорою для надії та спасіння в один з найтемніших часів історії», - зазначили в Cвітовому конґресі українців та закликали приєднатися до щорічної кампанії Світового Єврейського Конґресу #WeRemember.

На сторінці СКУ в Фейсбуці упродовж найближчих днів також розповідатимуться історії українців-рятівників. «Це історії неймовірних викликів, надзусиль і безмежної людяності, вони присвячені Праведникам народів світу - тим, хто ризикував життям, щоб врятувати приречених на смерть», - зазначили в Свiтовому конґресі українців і закликали поширювати історії українців-рятівників.

В СКУ подякували за проєкт "Марафон Історій. Українці-рятівники" Національному музею історії України у Другій світовій війні та всім, хто долучився до його створення.

В Cвітовому конґресі українців у Фейсбуці також поділилися посиланнями на відеоролики про історію "неуповноваженої" мами Олександри Шулежко з Черкас (переглянути англійською можна за посиланням: https://cutt.ly/9j06mKr) та українську сім'ю з Борислава, що врятувала тринадцятьох: він - син мера міста, вона - членкиня Союзу українок (дивитися з українськими субтитрами за посиланням: https://cutt.ly/oj2wzvS).

Як повідомлялося, 27 січня в Україні й світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році (Постанова ВРУ від 5 липня 2011), хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття оонівського документа.

Дата 27 січня обрана не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.

Офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйони на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні. Як відомо, одразу після окупації України нацисти розгорнули широку мережу гетто (найбільшим було Львівське), а згодом почали масово розстрілювати єврейське населення. Одними з найбільших і найвідоміших були розстріли у Бабиному яру в Києві, але знищення євреїв України було систематичними і повсюдними.

Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людиноненависницької політики, але й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей.

Фото: Укрінформ, Paul Grod