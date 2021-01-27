Зеленський - про Голокост: Злочини XX століття більше ніколи не мають повторитися

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у час, коли з'являється багато "гібридної інформації", необхідно докладати зусиль для збереження правди про Голокост і її поширення.

Про це він написав у Фейсбуці у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, повідомляє Укрінформ.

"Людство поступово переходить у нові обставини – коли навколо дуже багато так званої гібридної інформації. Тож ми маємо робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост. Для поширення правди. Для приєднання нових поколінь до системи етичних координат, яка виникла від щирого усвідомлення, що злочини XX століття більше ніколи не мають повторитись", - заявив Президент.

За його словами, щороку це завдання буде все більш важливим і складним для кожного суспільства: "Щоб історія не була порожніми словами. Щоб люди дійсно розуміли, чому, наприклад, саме сьогоднішній день став Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Щоб усі усвідомлювали самі й могли розповісти своїм дітям, що падіння нацизму справді було порятунком людства, перемогою тих цінностей, які, власне, й зробили нас людством".

Глава держави нагадав, що 27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту у складі армії Радянського Союзу визволили в'язнів табору Аушвіц-Біркенау. У цьому таборі смерті вбито загало понад півтора мільйона людей.

"Кожне таке звільнення, кожне відкриття правди про злочини нацистів наповнювало тоді нездоланною силою слова: ніколи знову. Наш обов'язок – забезпечувати й надалі, навічно нездоланність сили цих слів. Ніколи знову!" - наголосив Президент.

Він підкреслив, що ми ще можемо безпосередньо контактувати з останніми з тих, хто пережив Голокост і хто звільнив світ від нацизму, аби почути з перших вуст про те жахіття, яке влаштували нацисти, та про спасіння, яке відбулося тоді.

"Коли є живі свідки, історію не вийде ігнорувати чи остаточно перекрутити. Бо завжди прозвучить найвагоміше нагадування: як воно справді було. Бо знайдеться той, хто проведе чітку межу – між етикою і втратою совісті, між знанням і озвірінням, між тим, хто каже правду, і тим, хто намагається збрехати", - переконаний глава держави.

На його переконання, документи, книжки, фільми, лекції, офіційні згадування, пам'ятники та музеї не замінять живе свідчення, тому потрібно знову й знову проговорювати ті речі, хоч, можливо, вони й здаються автоматично зрозумілими.

Як повідомлялося, 27 січня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Фото: ОП