Держархів викладе в Інтернет понад 10 мільйонів сканкопій документів про Голокост

Державна архівна служба України разом з партнерами узгодила оприлюднення понад 10 мільйонів сканкопій з фондів держархівів.

Як повідомляється на офіційному сайті відомства, на виконання Договору про співробітництво з Меморіальним Музеєм Голокосту, США, від 24 травня 2016 року цифрові копії з фондів державних архівів України стануть доступними в мережі Інтернет, передає Укрінформ.

«Укрдержархів підтримав пропозицію Меморіального Музею Голокосту, США, оприлюднити електронний ресурс, який містить понад 10 мільйонів сторінок архівних документів у цифровому форматі, пов’язаних з історією Голокосту, а також єврейських громад в Україні до, під час і після Другої світової війни, на офіційному вебсайті Меморіального Музею», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідно до домовленостей, досягнутих з Меморіальним Музеєм, посилання на цей ресурс буде доступним і на вебпорталі Укрдержархіву.

В Укрдержархіві зауважили, що такий крок з обох сторін є особливо важливим сьогодні, коли через поширення пандемії, спричиненої COVID–19, рівний доступ до архівних документів користувачів забезпечується архівними установами світу в режимі онлайн.