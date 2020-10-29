В українських архівах зберігається понад 400 унікальних документів - голова Держархіву

В українських архівах зберігається більш як чотири сотні унікальних документів, найдавніші з них - берестяні грамоти XII століття, найпізніший - оригінал Конституції України 1996 року.

Про це розповів голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "ДОМ".

За його словами, там зберігаються також і креслення Одеського оперного театру, ключові документи української революції 1917-1921 років, універсали Центральної Ради, документи XIV-XV століть, пергаменти.

Хромов також зазначив, що унікальні документи в українських архівах оцифровані. В цілому в українських архівах - 82 млн справ постійного зберігання. Всі їх оцифрувати, за його словами, неможливо.

"Щоб оцифрувати весь існуючий масив документів, який є в Україні, а це близько 82 млн справ постійного зберігання, тими темпами, які у нас є, - це сотні років. Тому ми маємо для себе обрати пріоритет. Потрібно зрозуміти, що не всі документи варто оцифровувати. Є документи, які зараз дійсно є найбільш затребуваними", - сказав він.

За його словами, більшість людей звертаються за документами соціально-правового характеру - підтвердження пенсій, факту про народження або досліджують генеалогію.

"У першу чергу ми маємо оцифрувати документи генеалогічного характеру:

- метричні церковні книги, перепис населення, книги РАГСів", - повідомив Хромов.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Хромова, з усього масиву інформації, що зберігається в українських архівах, менш як 1% має обмежений доступ.