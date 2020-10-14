Голова Держархіву розповів, хто допомагає Україні з оцифруванням документів

Голова Держархіву розповів, хто допомагає Україні з оцифруванням документів

Укрінформ
Наразі в Україні немає державної програми оцифрування архівів і найближчим часом не передбачається, тому до процесу оцифрування залучають міжнародних партнерів.

Про це заявив голова Державної архівної служба Анатолій Хромов в інтерв’ю Укрінформу.

«Ми плануємо вийти в результаті на державну програму оцифрування фондів і тоді будемо оцифровувати найважливіші для Української держави документи. Але проблема в тому, що наразі не існує державної програми оцифрування архівів, і найближчим часом така не передбачається. Оскільки держава на це кошти не виділяє, я створюю умови для всіх, хто зацікавлений оцифровувати українські архіви», - повідомив Хромов.

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Він наголосив, що немає потреби оцифровувати всі понад 82 мільйони справ, що зберігаються в українських архівах.

«Ми говоримо в першу чергу про оцифрування найбільш запитуваної інформації, а це реально. Вже цьогоріч ми підписали меморандум про співробітництво з Family Search. Це американська неурядова організація, яка є світовим лідером з оцифрування документів генеалогічного характеру. У них є сайт, на якому розміщені всі оцифровані ними документи», - розповів Хромов.

Найближчого місяця, зазначив він, перші 3-4 державні обласні архіви підпишуть конкретні угоди, які передбачають, що Family Search надає техніку, своїх співробітників, оплачує їхню роботу та оцифровує документи генеалогічного характеру.

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«Згідно з договором, вони одну оцифровану копію забирають собі, іншу – залишають архівам, а оцифровані документи мають виставити на своєму сайті, відповідні посилання на електронний ресурс також будуть розміщені на вебсайтах держархівів», - пояснив Хромов.

За його словами, «якщо Family Search буде далі працювати в Україні, то за 5-7 років ми зможемо оцифрувати всю документацію генеалогічного характеру, яку маємо».

Окрім Family Search, підписано угоду з Чеським інститутом дослідження тоталітарних режимів, які оцифровують документи про репресії радянського режиму щодо осіб чеської національності або громадян Чехословаччини. Хромов уточнив, що цей проєкт уже реалізовується на Закарпатті.

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Також голова Держархівслужби розповів про готовність підписати угоду з Польським інститутом національної пам’яті, щоб вони оцифровували українські архіви, де міститься інформація про поляків.

«Ще ми ведемо переговори про підписання угоди з Державними архівами Ізраїлю, щоб вони оцифровували документи єврейської тематики. І Меморіальний комплекс «Бабин Яр» вже оцифровує всі фонди окупаційного періоду. Тож усе дуже просто: я готовий запросити в Україну всіх, хто власними силами, зекономивши державні кошти, оцифрує відкриту інформацію та використає її у своїх наукових, культурницьких проєктах, але залишить нам цифрові копії, які стануть доступними для користувачів в онлайновому режимі», - сказав Хромов.

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