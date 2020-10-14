Голова Держархіву розповів, хто допомагає Україні з оцифруванням документів

Наразі в Україні немає державної програми оцифрування архівів і найближчим часом не передбачається, тому до процесу оцифрування залучають міжнародних партнерів.

Про це заявив голова Державної архівної служба Анатолій Хромов в інтерв’ю Укрінформу.

«Ми плануємо вийти в результаті на державну програму оцифрування фондів і тоді будемо оцифровувати найважливіші для Української держави документи. Але проблема в тому, що наразі не існує державної програми оцифрування архівів, і найближчим часом така не передбачається. Оскільки держава на це кошти не виділяє, я створюю умови для всіх, хто зацікавлений оцифровувати українські архіви», - повідомив Хромов.

Він наголосив, що немає потреби оцифровувати всі понад 82 мільйони справ, що зберігаються в українських архівах.

«Ми говоримо в першу чергу про оцифрування найбільш запитуваної інформації, а це реально. Вже цьогоріч ми підписали меморандум про співробітництво з Family Search. Це американська неурядова організація, яка є світовим лідером з оцифрування документів генеалогічного характеру. У них є сайт, на якому розміщені всі оцифровані ними документи», - розповів Хромов.

Найближчого місяця, зазначив він, перші 3-4 державні обласні архіви підпишуть конкретні угоди, які передбачають, що Family Search надає техніку, своїх співробітників, оплачує їхню роботу та оцифровує документи генеалогічного характеру.

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«Згідно з договором, вони одну оцифровану копію забирають собі, іншу – залишають архівам, а оцифровані документи мають виставити на своєму сайті, відповідні посилання на електронний ресурс також будуть розміщені на вебсайтах держархівів», - пояснив Хромов.

За його словами, «якщо Family Search буде далі працювати в Україні, то за 5-7 років ми зможемо оцифрувати всю документацію генеалогічного характеру, яку маємо».

Окрім Family Search, підписано угоду з Чеським інститутом дослідження тоталітарних режимів, які оцифровують документи про репресії радянського режиму щодо осіб чеської національності або громадян Чехословаччини. Хромов уточнив, що цей проєкт уже реалізовується на Закарпатті.

Також голова Держархівслужби розповів про готовність підписати угоду з Польським інститутом національної пам’яті, щоб вони оцифровували українські архіви, де міститься інформація про поляків.

«Ще ми ведемо переговори про підписання угоди з Державними архівами Ізраїлю, щоб вони оцифровували документи єврейської тематики. І Меморіальний комплекс «Бабин Яр» вже оцифровує всі фонди окупаційного періоду. Тож усе дуже просто: я готовий запросити в Україну всіх, хто власними силами, зекономивши державні кошти, оцифрує відкриту інформацію та використає її у своїх наукових, культурницьких проєктах, але залишить нам цифрові копії, які стануть доступними для користувачів в онлайновому режимі», - сказав Хромов.