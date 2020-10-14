Берестяні грамоти та універсали Центральної Ради: які документи зберігають в українських архівах

В українських архівах зберігаються 440 унікальних документів, які мають особливе значення у становленні української нації.

Про це заявив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в інтерв’ю Укрінформу.

«Серед справ і сотень мільйонів документів постійного зберігання, за рішенням Центральної експертно-перевірної комісії, виділяють унікальні документи, які мають особливе значення у становленні української нації й характеризують наш внесок у всесвітнє культурне надбання. Архіви самі визначають – унікальний документ чи ні, оформлюють відповідну заявку і подають нам. Ми її розглядаємо й підтверджуємо або ні унікальність документа. Наразі таких документів 440, вони зберігаються в українських архівах. Найдавніші з них – Берестяні грамоти ХІІ ст., найпізніший – оригінал Конституції України 1996 року», - розповів Хромов.

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Він уточнив, що до унікальних документів особливі вимоги зберігання – їх мають страхувати, зберігати в окремому сховищі, їх оригінали не видають у читальний зал.

«Але ми вирішили піти далі й створили їх цифрові копії, які виставлені разом з анотацією на сайті архівної служби. Тому з усім, що є унікальним серед архівних документів, можна ознайомитися на сайті й навіть завантажити у прекрасній якості», - розповів голова Державної архівної служби.

За його словами, серед вказаних 440 унікальних документів також креслення Одеського оперного театру, ключові документи української революції 1917-1921 років, універсали Центральної Ради, документи XIV, XV століття, пергаменти, тощо.

Загалом, підкреслив Хромов, в архівах України налічується понад 82 мільйони одиниць постійного зберігання, і кожна з них заслуговує на увагу.

«Ти ж не знаєш, що в ній усередині. Їх вивчення – це перспектива багатьох років, навіть століть. Це майже недосяжна мета, але перед нами вічність, і над цим ми працюємо», - додав він.

До того ж, зауважив голова Державної архівної служби, абсолютна більшість справ і документів, які зберігаються в українських архівах, ніколи не були засекречені.