Більшість архівних сховищ в Україні заповнені на 95% і більше

Україна не будує архіви протягом 30 років, відповідно, більшість архівних сховищ наразі заповнені на понад 95%.

Про це заявив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в інтерв’ю Укрінформу.

«Україна не будує архіви 30 років. За цей час збудовано фактично тільки два нові архіви, а останні 10 років взагалі спостерігався регрес архівної справи. Відповідно, на зберігання фондів не відводяться нові площі, але щороку в архіви планово передаються документи, а ми не маємо куди їх забирати на зберігання. В Україні одиниці, максимум п’ять областей, в яких сховища заповнені на 80%. Більшість заповнені на 95%, 100% і більше», - поінформував Хромов.

Також він звернув увагу на те, що багато з діючих архівів знаходяться в колишніх культових установах.

«Це ще радянський спадок, коли архіви переміщали в костели, синагоги, храми. Зараз релігійні громади повертають собі ці приміщення й архіви втрачають свої сховища. Тож треба будувати нові. Ми зверталися з цим питанням в рамках програми «Велике будівництво», та поки що особливої підтримки не побачили. А якщо говорити про центральні архіви, то добудова двох «свічок» на Солом’янській, 24 в Києві, де знаходиться Державна архівна служба, вирішить років на 50 питання комплектування центральних архівів», - сказав голова Державної архівної служби.

Водночас, за його словами, у регіонах багато будівель архівних сховищ в аварійному стані.

Наприклад, зазначив Хромов, Державний архів у Одесі розміщений у Бродській синагозі, яка 30 років перебуває в аварійному стані. Він пояснив, що архів із синагоги не переселяють, тож архівна служба шукала можливості, як це зробити, але в цьому питанні багато залежить від рішення уряду.

«У Києві намагаються виселити архів-музей літератури, що знаходиться у бурсі на території Софії Київської. Там задавнена проблема. Формально – закон на нашому боці, бо він говорить, що не можна виселити архів без надання йому рівноцінного приміщення. Тому перспективи, що нас за рішенням судів повиганяють прямо на вулицю, немає. Та по факту, ви ж розумієте, що архівна установа не може працювати ефективно, якщо власник будівлі блокуватиме її діяльність, не пускатиме відвідувачів чи ще щось», - сказав Хромов.

На його думку, таких проблем треба уникати та вирішувати на стадії досудових позовів.

Водночас Хромов додав, що не сподівається, що за рік можна вирішити питання, накопичені роками.