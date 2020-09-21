У Києві презентували книгу про українських в’язнів концтабору Маутгаузен

Книга «В’язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам’ять» є застереженням проти людиноненависницьких практик, здійснюваних тоталітарними режимами.

На цьому наголосив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович під час презентації видання в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

«Це не лише відновлення гідності, а певною мірою превенція, застереження проти людиноненависницьких практик, які можуть здійснювати тоталітарні режими. І публікація цієї книги має ту суспільну вагу, що в ХХІ столітті ми не маємо про них забувати», – зазначив Дробович.

За його словами, попри те, що вже десятки років немає ані комуністичного, ані нацистського тоталітарних режимів, «спокуси суспільств до тоталітарного мислення ми бачимо навіть по сусідству - в країнах, які проявляють потяг до тоталітарних практик і ревізій історії, направлених до забуття тоталітарних режимів, причому не тільки комуністичного, а й нацистського».

Книга містить інтерв’ю з колишніми в’язнями Маутгаузена, записані як спеціально для цього видання, так і під час різних дослідницьких проєктів. На думку колишнього в’язня концтаборів Терезін, Аушвіц, Маутгаузен, Лінц-3 Ігоря Маліцького, спогади якого теж представлені у виданні, ця книга – скарб для істориків.

«Найголовніше, що в цій книзі є інтерв’ю з людьми, які пройшли ці етапи в Маутгаузені, бо багато людей не розуміють, що таке концтабір, або об’єднують усі концтабори, нібито це – одне й те саме. А кожен концтабір – це окрема тема», – зазначив він.

А Марат Бураковський, автор родинних спогадів про загиблого в’язня Маутгаузена Павла Ковелу, продемонстрував листівку, надіслану з концтабору. За його словами, радянські в’язні не мали вільного доступу до листування, а листівка «найімовірніше, дійшла до адресата тому, що дружина перебувала на окупованій території».

На думку автора ідеї видання, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія Олександра Щерби, книга вийшла «людська і дуже правдива».

«Якщо спогади людини були озвучені українською, то вони записані українською, якщо російською – то російською, якщо суржиком – то, відповідно, суржиком, тобто так, як воно було. Наступний крок – видати книгу українською мовою», – зазначив дипломат.

Своєю чергою старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ, одна з авторів книги Тетяна Пастушенко висловила сподівання, що презентація видання відбудеться й у Відні.

Концентраційний табір Маутгаузен був створений у 1938 році. Його в'язнями стали близько 335 тисяч осіб, з яких загинуло щонайменше 122 тисячі, у тому числі понад 32 тисячі вихідців із СРСР. Табір визволили американські війська 5 травня 1945 року.