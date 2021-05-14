У Бабиному Яру відкрили символічну синагогу

У День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в Києві у Бабиному Яру урочисто відкрили символічну синагогу «Місце для роздумів».

Як передає кореспондент Укрінформу, церемонія відкриття відбулася за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, очільника академічної ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», президента французької організації «Яхад-ін Унум» отця Патріка Дебуа, архітектора споруди Мануеля Герца, глави УГКЦ Святослава, головного рабина Києва та України Моше Реувена Асмана.

Символічну синагогу як Місце для роздумів і молитви відкрили біля пам’ятника «Менора». Мистецький об’єкт у вигляді розкладної книжки-панорами спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц, професор Базельського університету.

Офіційне відкриття символічної синагоги / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Висота споруди –-11 метрів. Подібно до книги, вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів. Синагога оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. Стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року - у перший день масових розстрілів в Бабиному Яру. Виготовлена із сторічної деревини дуба, що символізує зв’язок трагічних подій у Бабиному Яру і сьогодення.

Символічна синагога є частиною проєкту меморіалізації Бабиного Яру, що його планує здійснити Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

«Місце для роздумів» (символічна синагога) відкрите для відвідувачів відсьогодні (з дотриманням карантинних норм - масок і дистанції).

Церемонії відкриття символічної синагоги передувала ще одна подія, яка відбулася на Алеї праведників у Бабиному Яру теж з нагоди Дня пам’яті українців, що рятували євреїв під час Другої світової війни. До цього дня вперше за майже тридцятирічне існування незалежної України Всеукраїнський благодійний фонд «Заради тебе» підготував та провів офіційне погашення поштової продукції. Захід був підтриманий Національним історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр», АТ «Укрпошта» та Українським інститутом національної пам’яті. В межах заходу були представлені портрети праведників з експозиції ВБФ «Заради тебе» «Історія крізь обличчя».

Як повідомлялося, 14 травня 2021 року Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей пам’ятний день встановлено постановою Верховної Ради від 2 лютого 2021 р.

Станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення.