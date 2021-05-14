Зеленський заснував стипендії для українців-праведників народів світу

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застування державних стипендій для українців, які рятували євреїв під час Голокосту в часи Другої світової війни.

Про це повідомив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак на церемонії урочистого відкриття символічної синагоги «Місце для роздумів» у Бабиному Яру, передає кореспондент Укрінформу.

«Учора він (Президент – ред.) підписав указ, яким встановлюється постійна державна стипендія для Праведників, для українців, які рятували євреїв під час Голокосту Другої світової війни», - сказав він.

Єрмак підкреслив, що герої-праведники своїм подвигом подарували віру в те, що людяність, доброта сильніші за війну, жорстокість, і в те, що світло завжди переможе темряву.

Очільник ОП нагадав, що Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників, які проживають у країні. За його словами, 2659 українців отримали це високе звання від Центру Яд Вашем.

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«Це доводить, що Україна є землею толерантних, мирних і добрих людей», - переконаний Єрмак.

Також він запевнив, що нині в Україні для влади, Президента «церква, мечеть, синагога, костьол є місцем віри, надії та любові, і в жодному випадку не інструментом політичної боротьби».

Керівник ОП пообіцяв, що держава зробить все, щоб Меморіал Бабиного Яру «став грандіозним, став одним із найвеличніших музеїв, місцем пам’яті у світі».

Як повідомлялося, цьогоріч 14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Звання «Праведник народів світу» присуджується Державою Ізраїль тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення, на території Європи, окупованій нацистами. Визнані отримують медаль і Почесну грамоту, а їх імена увічнюють у Яд Вашем на Горі пам'яті в Єрусалимі.