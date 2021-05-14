Німецькі архітектори передають права на проєкт будівлі Музею Майдану

Спорудження Музею Майдану розблоковано - німецькі архітектори передають права на проєкт будівлі музею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба музею.

«Знаковий договір підпишуть у режимі прямої трансляції Київ-Берлін 17 травня, 13:30-14:30 в Укрінформі», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наживо відбудеться урочисте підписання угоди між Національним музеєм Революції гідності та німецьким архітектурним бюро «Kleihues + Kleihues» про передачу музеєві авторських немайнових прав на реалізацію архітектурного проєкту – будівництво Національного музею Революції гідності на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

У пресслужбі наголосили, що це уможливлює будівництво меморіально-музейного комплексу, відповідно до заяви Президента Володимира Зеленського 20 лютого 2021 року про те, що «особливо важливо отримати звістку про завершення довготривалих перемовин щодо початку створення Музею Революції гідності».

«Україна повинна належно вшановувати пам’ять подій 2013–2014 років. У пам’ять про загиблих і на знак вдячності Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано у низці подальших стратегічних кроків», - нагадали музейники слова Президента.

Там також поінформували, що подія відбудеться за участю міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті Максима Ярмистого, генерального директора Національного музею Революції гідності Ігоря Пошивайла, архітекторів, авторів проєкту Яна Кляйгуса та Йоганнеса Кресснера – онлайн-включенням із Берліна.

Трансляція заходу – на сторінці пресцентру Укрінформу та на сайті Національного музею Революції гідності.

Як нагадали в музеї, проєкт “Штурм висоти” для Музею Майдану отримано за результатом міжнародного відкритого архітектурного конкурсу, проведеного за дорученням Кабінету Міністрів у 2018 році. Переможці – архітектурне бюро “Кляйгус + Кляйгус” (Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin / Germany). Два роки розвиток проєкту був заблокований через недосконалість законодавства з публічних закупівель і нерозвиненість в Україні практики архітектурних конкурсів. «Однак музей зумів переконати закордонних авторів безоплатно передати проєкт, чим розблокував його подальше втілення», - підкреслюється в повідомленні.

За задумом архітекторів, будівля музею на вершині пагорба символізуватиме вирішальний момент штурму цієї висоти 20 лютого та розвиватиме цей лейтмотив у концепції споруди, сходження на вершину якої буде можливе зовнішнім пандусом довкола стін – як продовження меморіального шляху алеї.

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У будівлі музею передбачені такі основні складові: місце національних комеморативних заходів, постійна експозиція, простір для тимчасових виставок, дитячий музей, фондосховище та кіноконцертна зала-лекторій, дослідницький центр, медіатека, Дім свободи.