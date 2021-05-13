В Україні обрали переможців хакатону з цифрової грамотності

У Міністерстві цифрової трансформації України визначили переможців освітнього хакатону з цифрової грамотності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінцифри.

"Серед користувачів чатботу "Цифрограм. Твоя кібергігієна" визначені переможці, які зробили вагомий внесок у базу знань цього ресурса та загалом у підвищення рівня цифрової грамотності українців", - ідеться у повідомленні.

Освітній онлайн-хакатон "Цифрограм-бот: Подарунки за питання" проходив в Україні з 21 квітня до 5 травня.

Організувала захід робоча група, до складу якої увійшли представники національного проєкту Дія.Цифрова освіта, спеціалісти Vodafone Україна, Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та Координатора проєктів ОБСЄ.

Учасники хакатону надсилали запитання та відповіді на тематику цифрової грамотності. Загалом участь у заході взяли 62 учасники серед 2 тисяч користувачів, які надіслали понад 400 питань та відповідей на них.

"Переважно використовувалися такі теми: загальні цифрові знання, шкідливе програмне забезпечення, соцмережі та месенджери, підключення до інтернету, кібер- та медіаграмотність, безпека паролів, безпека пристроїв і соціальна інженерія", - повідомили у Мінцифри.

У Мінцифри нагадали, що інтерактивний Telegram-бот "Цифрограм. Твоя кібергігієна" створений з метою швидкої перевірки користувачами свого рівня цифрової грамотності. Він дозволяє отримати нові знання, оскільки містить роз’яснення, підготовлені фахівцями до кожного питання.

Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри впродовж травня щотижня запускатиме новий тест на цифрову грамотність: один загальний та три розраховані на спеціалістів конкретних професій.