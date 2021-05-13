Мінцифри щотижня запускатиме новий тест на цифрову грамотність

Міністерство цифрової трансформації України впродовж місяця щотижня запускатиме новий тест на цифрову грамотність: один загальний та три розраховані на спеціалістів конкретних професій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час брифінгу 13 травня.

"Щотижня ми випускатимемо один новий Цифрограм (тест на цифрову грамотність - авт.). Наступного тижня ми будемо запускати Цифрограм для вчителів, ще через тиждень - Цифрограм для державних службовців, і також Цифрограм для медичних працівників. Вже в цьому місяці в нас буде чотири нових тести, один з яких для громадян і три інших розраховані на спеціалістів конкретних професій", - розповіла Іонан.

Вона також додала, що 13 травня Мінцифри запустило оновлений національний тест на цифрову грамотність для всіх громадян - Цифрограм 2.0. За словами Іонан, під час розробки нової версії тесту міністерство врахувало низку зауважень користувачів. Зокрема, всі питання Цифрограму 2.0 мають один варіант правильної відповіді, а загальний бал рахується за кількість питань тесту, тобто максимально можна отримати 90 балів.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації має намір до 2024 року підвищити цифрову грамотність шести мільйонів українців. Для цього у 2020 році відомство запустило портал «Дія.Цифрова освіта», на якому у форматі серіалів доступні різноманітні курси, які навчають цифровим навичкам в різних сферах життя. Наразі на порталі доступні до перегляду понад 50 серіалів.

У листопаді 2020 року Мінцифри запустило національний тест на цифрову грамотність українців - Цифрограм. Тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності в 6 сферах.