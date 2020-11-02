«Держава у смартфоні»: в Україні запустили тест на цифрову грамотність

Міністерство цифрової трансформації запустило на онлайн-платформі "Дія.Цифрова освіта" національний тест на цифрову грамотність українців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що мета тесту перевірити готовність українців до життя та роботи в умовах побудови «держави в смартфоні».

«Минулого року ми провели перше в Україні соціологічне дослідження цифрових навичок громадян. Виявилося, що 53% українців володіють цифровими навичками на рівні, нижчому від середнього. А цього року вперше в Україні з’явилась можливість перевірити знання та навички з цифрової грамотності за різними сферами знань, зазначеними в Європейській рамці цифрових компетентностей для громадян. Це дозволить в режимі реального часу проводити дослідження цифрової грамотності в масштабах всієї країни", — сказала вона.

Тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності у 6 сферах:

Основи комп’ютерної грамотності; Інформаційна та медіаграмотність (вміння працювати з даними); Створення цифрового контенту; Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві; Безпека у цифровому середовищі; Розв'язання технічних проблем (навчання впродовж життя у цифровому суспільстві).

Кожна із цих сфер знань охоплює 5 компетентностей. Тривалість проходження тесту становить 30-40 хвилин, впродовж яких потрібно відповісти на 90 запитань.

Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів у кожній сфері компетентностей.

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Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Платформа "Дія.Цифрова освіта" розроблена за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується фондами "Східна Європа" та Іnnovabridge.