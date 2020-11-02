«Держава у смартфоні»: в Україні запустили тест на цифрову грамотність
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.
Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що мета тесту перевірити готовність українців до життя та роботи в умовах побудови «держави в смартфоні».
«Минулого року ми провели перше в Україні соціологічне дослідження цифрових навичок громадян. Виявилося, що 53% українців володіють цифровими навичками на рівні, нижчому від середнього. А цього року вперше в Україні з’явилась можливість перевірити знання та навички з цифрової грамотності за різними сферами знань, зазначеними в Європейській рамці цифрових компетентностей для громадян. Це дозволить в режимі реального часу проводити дослідження цифрової грамотності в масштабах всієї країни", — сказала вона.
Тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності у 6 сферах:
- Основи комп’ютерної грамотності;
- Інформаційна та медіаграмотність (вміння працювати з даними);
- Створення цифрового контенту;
- Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві;
- Безпека у цифровому середовищі;
- Розв'язання технічних проблем (навчання впродовж життя у цифровому суспільстві).
Кожна із цих сфер знань охоплює 5 компетентностей. Тривалість проходження тесту становить 30-40 хвилин, впродовж яких потрібно відповісти на 90 запитань.
Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів у кожній сфері компетентностей.
Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Платформа "Дія.Цифрова освіта" розроблена за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується фондами "Східна Європа" та Іnnovabridge.