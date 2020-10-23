Мінцифри запустило освітній серіал про електронний підпис

Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал про кваліфікований електронний підпис.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась 23 жовтня.

За словами заступника міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, в серіалі йде мова про можливості які дає електронний підпис, про те як безпечно його зберігати, де можна його отримати, способи використання електронного підпису та взагалі як підписувати документи електронним підписом.

Електронний підпис необхідний для реалізації функцій електронної демократії, забезпечення доступу громадян та бізнесу до отримання публічних послуг онлайн, переходу до електронного документообігу та спрощення ведення бізнесу. "У світі зараз постає питання яким чином користуватися засобами електронної ідентифікації? Яким чином підписувати електронні документи? Як відійти від паперу та постійного контакту між людьми? Саме для цього ми і розробили наш освітній серіал про електронний підпис", - зазначила заступник міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Людмила Рабчинська.

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Серіал складається з 9 серій і вже доступний на платформі "Дія.Цифрова освіта".

Як повідомляв Укрінформ, "Дія. Цифрова Освіта." - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено понад 35 освітніх серіалів у різних сферах.