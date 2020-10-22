Мінцифри оголосило тендер на розробку Платформи Центрів Дії

Міністерство цифрової трансформації України оголосило тендер на розробку Платформи Центрів Дії і запрошує до участі компанії, що мають досвід розробки програмного забезпечення, веб-сайтів та модулів дистанційного навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що Платформа Центрів Дії — це вебсайт, що об’єднає всю інформацію про діяльність та доступність Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) для громадян, стане майданчиком розвитку й помічником у щоденній роботі для працівників ЦНАП та інструментом покращення якості надання адмінпослуг для Мінцифри.

Відтак для громадян на Платформі будуть доступні: Інтерактивна карта точок доступу до адмінпослуг з можливістю визначити найближчий ЦНАП, що надає необхідну послугу, дізнатися його графік роботи; навчальні курси про адміністративні послуги; можливість залишити заявку на працевлаштування у Центр надання адміністративних послуг; можливість залишити відгук про роботу ЦНАП.

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Для ЦНАП на Платформі розмістять: рекомендації для роботи, інформаційні та методичні матеріали, шаблони й документи; інформацію про гранти та підтримку для ЦНАП від донорів і можливість подати заявку на участь; особисті електронні кабінети адміністраторів та керівників ЦНАП, де можна скласти індивідуальний план навчання, записатися на тренінги, проходити навчальні курси, відстежувати результати тощо.

Ознайомитися з деталями та подати тендерну заявку можна за цим посиланням.