У Раді не виключають скасування штрафів за виїзд із ОРДЛО через Росію

У Верховній Раді розглядають можливість скасування штрафів для жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей, які через закриття КПВВ окупантами змушені в'їжджати на підконтрольні Києву території через кордон РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Дмитро Лубінець у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом".

Зокрема, він нагадав, що штраф за незаконний перетин держкордону для жителів ОРДЛО становить 1700-3400 грн, але, за словами Лубінця, у Верховній Раді хочуть скасувати такі штрафи.

"Хочу повідомити, що була нарада, яку проводив віцепрем’єрміністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, де був присутній я, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. На цій нараді ми визначилися найближчим часом подати та зареєструвати законопроєкт, який дозволить прикордонникам у законний спосіб не накладати адміністративні штрафи на таких людей", - поінформував він.

За словами Лубінця, люди, які виїжджають з ОРДЛО через Росію, - заручники ситуації.

"Вони не за своїм бажанням перетинають кордон саме так. Замість того, щоб проїхати 55 км від Донецька до Волновахи, вони тепер роблять крюк у тисячу кілометрів і виїжджають на територію Росії тільки для того, щоб потрапити на територію України, отримати свої законні виплати або допомогти своїм рідним і близьким отримати допомогу від держави", - зазначив він.

Як повідомлялося, більшість гуманітарних дорожніх коридорів на сході України заблоковано з боку тимчасово окупованої території. Із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській".https://www.ukrinform.ua/tag-kpvv