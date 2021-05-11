Пацієнти з коронавірусом стали довше перебувати на ШВЛ – лікарка

Термін перебування пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії став довшим, ніж восени.

Про це на пресконференції, організованій Укрінформом, розповіла лікарка реанімаційного відділення 2-ї міської лікарні Житомира, співзасновниця освітньої платформи PROGRESS Дарія Симчук.

“Що змінилося, як на мій особистий досвід, то пацієнти зараз довше, можна сказати, “зависають” у відділеннях інтенсивної терапії, більше часу їм потрібно для проведення терапії CPAP (метод штучної вентиляції легень - ред.), щоб їх виписати. Буває так, що пролікуєш пацієнта, начебто він стає більш-менш стабільним, виписуєш його в загальне відділення, а вже через кілька днів він знову стає важчим і повертається (у відділення реанімації — ред.). Можливо, так, пацієнтів і стало менше, але загальна тривалість їх перебування у стаціонарі і зайнятість одним пацієнтом ліжка стала довше. Це те, що бачу зараз і порівнюю клінічну картину, яку бачу зараз, із тим, що було восени”, - розповіла лікарка.

Стосовно ускладнень, які трапляються внаслідок захворювання на COVID-19, Симчук зазначила, що, як і раніше, у пацієнтів, які мають коронавірусну хворобу, підвищується ризик виникнення тромбозів. Також ускладнюються хронічні захворювання — серцево-судинної системи, цукровий діабет. Окрім цього, за спостереженнями лікарки, пацієнти важко переносять хворобу як фізично, так і морально, психологічно.

Втім, як зазначила Симчук, через зменшення рівня захворюваності, покращення епідеміологічної ситуації, в лікарні, де вона працює, вже почали відкривати відділення, які раніше були перепрофільовані для лікування пацієнтів з COVID-19.

“У нас уже знову відкрилися “чисті” відділення хірургії, травматології, гнійної хірургії, віддані назад для лікування пацієнтам, які не хворі на COVID-19”, - сказала Дарія Симчук.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулий тиждень в Україні кількість госпіталізацій зменшилася майже на 5 тисяч порівняно з позаминулим тижнем. Також зафіксовано на 20 тисяч менше нових випадків захворювання на COVID-19, ніж на позаминулому тижні.

В Україні минулої доби зафіксовано 2208 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 124 535 осіб, з них 46 631 людина померла, одужали 1 777 370 осіб.