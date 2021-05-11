В Україні за тиждень знизився показник госпіталізації хворих на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"У порівнянні минулого і позаминулого тижня, значно знизилася кількість госпіталізацій. Було 19 237, то минулого тижня 14 480. Значно знизилися показники захворюваності. На позаминулому тижні було зафіксовано 55 605 нових випадків, минулого тижня - 36 389. Різниця майже у 20 тисяч. На сьогодні на лікарняних ліжках перебуває близько 29 тисяч хворих", - сказав Степанов.
Він нагадав, що на пік третьої хвилі в лікарнях з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього перебувало понад 49 тисяч хворих.
Наразі, за словами міністра, жодна область не перебуває в червоній зоні епіднебезпеки, 8 областей перебувають в жовтій зоні, решта - в помаранчевій.