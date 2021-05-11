В Україні за тиждень знизився показник госпіталізації хворих на COVID-19

За минулий тиждень у порівнянні з позаминулим кількість госпіталізацій знизилася майже на 5 тис. Також зафіксовано на 20 тис. менше нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У порівнянні минулого і позаминулого тижня, значно знизилася кількість госпіталізацій. Було 19 237, то минулого тижня 14 480. Значно знизилися показники захворюваності. На позаминулому тижні було зафіксовано 55 605 нових випадків, минулого тижня - 36 389. Різниця майже у 20 тисяч. На сьогодні на лікарняних ліжках перебуває близько 29 тисяч хворих", - сказав Степанов.

Він нагадав, що на пік третьої хвилі в лікарнях з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього перебувало понад 49 тисяч хворих.

Наразі, за словами міністра, жодна область не перебуває в червоній зоні епіднебезпеки, 8 областей перебувають в жовтій зоні, решта - в помаранчевій.