Сім областей України лишаються «помаранчевими», решта - у «жовтій» зоні

В Україні на сьогодні 7 областей знаходяться у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки, місто Київ та інші області - у жовтій.

Як передає Укрінформ, відповідні дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, до помаранчевої зони віднесено Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську, Тернопільську і Черкаську області.

Всі інші області в Україні, включаючи столицю, згідно з цими даними, віднесені до жовтої зони епіднебезпеки.

У Києві показник госпіталізацій станом на 8 травня становив 30, 7. Зайнятість ліжок із киснем у Києві при визначеному показнику 65% становить 34, 3%.

За інформацією МОЗ, станом на 8 травня у жодному регіоні не перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 5372 випадки зараження коронавірусом.