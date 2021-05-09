В Україні за добу - 5 372 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу зареєстрували 5372 випадки зараження коронавірусом, 193 осіб померли від ускладнень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 2 599 осіб, летальних випадків – 193, одужала 9 181 особа, здійснено 46 516 тестувань (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях", - додав міністр.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 119 510 осіб; одужало – 1 759 751 особа;

летальних випадків – 46 393;

проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.