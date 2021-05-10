МКІП завершує напрацювання плану протидії російській пропаганді – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України завершує напрацювання плану заходів щодо протидії російській пропаганді в українському інформаційному просторі.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив у інтерв’ю Радіо "Свобода".

"Ми зараз завершуємо напрацювання плану заходів. Це, по-перше, розширення мовлення нашого, особливо в територіях прикордонних, розширення, власне, мовлення «Зеонбуду», варіанти, яким чином можна реагувати та протидіяти розповсюдженню сигналу з Криму та окупованої території Донбасу та і самої Росії на українські території", – сказав Ткаченко.

Так, за словами міністра, відповідний план Мінкультури подаватиме в Кабінет Міністрів та РНБО для того, аби він був затверджений, як системний підхід, який "має на меті не тільки додаткові інвестиції в цю сферу з боку держави, але й покроковий план дій для того, щоб, по-перше, українське бачили більше і легше, і для того, щоб, по-друге, російської пропаганди на цих теренах було менше".

Як повідомляв Укрінформ, з 1 лютого 2021 року Перший канал Українського радіо поновив мовлення в середньохвильовому діапазоні на тимчасово окупованих територіях Криму та сходу України.