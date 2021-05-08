Позбавлений громадянства фігурант списку РНБО в суді оскаржує указ Президента

Позбавлений українського громадянства Олександр Єрімічук, проти якого РНБО запровадила персональні санкції, подав до суду позов з вимогою скасувати указ Президента України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на розклад засідань Касаційного адміністративного суду.

Відповідачем у справі зазначено Президента України Володимира Зеленського. Третіми сторонами - Раду національної безпеки й оборони та Службу безпеки України.

Позивач вимагає через суд визнати протиправним та скасувати Указ Президента України №140/2021 від 03.04.2021 р.

Зазначається, що склад суду, який розглядатиме цю справу, вже призначений.

Як повідомлялося, 3 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію Рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 квітня в ефірі програми "Свобода слова" назвав імена осіб "топ-десятки українських контрабандистів", проти яких Україна запровадила персональні санкції. До списку увійшли Вадим Альперін, Іван Бокало, Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єрімічук, Орест Фірманюк, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко та Володимир Дідух.