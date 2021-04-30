«Король контрабанди» Альперін оскаржує в суді позбавлення громадянства

Одеський окружний адміністративний суд призначив на 21 травня розгляд позову бізнесмена Вадима Альперіна, позбавленого українського громадянства, до Державної міграційної служби, дії якої просить визнати незаконними.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в адмінсуді, суддя якого Оксана Бойко внесла відповідні відомості до Єдиного державного реєстру судових рішень .

"У провадженні Одеського окружного адмінсуду знаходиться справа за адміністративним позовом до Державної міграційної служби України, ГУ ДМСУ в Одеській області про визнання протиправними дій та зобов`язання відкликати подання про втрату громадянства. Для належного з'ясування всіх обставин справи суд вважає за необхідне витребувати (низку документів - ред.) у відповідача - Державної міграційної служби України", - йдеться в ухвалі судді адмінсуду Бойко, постановленій у справі №420/6599/21.

Зазначається, що суд, керуючись ст. 80 КАС України, вирішив "витребувати у Державної міграційної служби України докази у справі, що стали підставою для втрати громадянства та підготовки подання про втрату громадянства з відповідними доказами, а також належним чином засвідчену копію подання та копій доданих до подання документів, які стали підставою для підтвердження наявності підстав для втрати громадянства".

Суд зобов'язав надати витребувані документи до 18 травня 2021 року.

На 21 травня суд призначив перше засідання у справи №420/6599/21 за позовом одеського бізнесмена Альперіна, якого у ЗМІ називають "королем контрабанди".

Як повідомлялося, 2 квітня на засіданні РНБО було запроваджено персональні санкції щодо осіб, які очолюють так звану десятку українських контрабандистів.

Згідно з Указом Президента Володимира Зеленського №161/2021 від 14 квітня 2021 року, бізнесмен Альперін втратив громадянство України.

Президент України заявив, що за результатами засідання РНБО 2 квітня вперше в історії України запроваджено персональні санкції щодо осіб, які очолюють так звану топ-десятку українських контрабандистів. Він наголосив, що за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, які недоотримав державний бюджет.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов 3 квітня в ефірі програми "Свобода слова" назвав імена осіб "топ-десятки українських контрабандистів", проти яких Україна запровадила персональні санкції. До списку увійшли Вадим Альперін, Іван Бокало, Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єрімічук, Орест Фірманюк, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко та Володимир Дідух.

За даними Укрінформу, нині готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України. Зокрема, йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).

Фото: Цензор.net