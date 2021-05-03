Україна не отримала від Європи вакцину попри декларації з боку ЄС – Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає відчуття солідарності з боку ЄС у питанні вакцинації населення проти коронавірусу.

На цьому він наголосив під час дискусії у Варшаві п'ятьох президентів у межах відзначення 230-річчя ухвалення Конституції Речі Посполитої, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Скажу про те, що думаю у контексті рівноправності країн Європи: я не відчуваю цього особисто, в Україні немає відчуття солідарності (з боку ЄС щодо вакцинації - ред.)”, - заявив Зеленський.

За його словами, Україна не отримала від Євроспільноти вакцину попри декларації з боку ЄС.

Президент зазначив, що у Києва є домовленості з Індією, США та Великою Британією щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

“Зараз ми вакцинували мільйон осіб, але це небагато з огляду на кількість населення України”, - зауважив Зеленський.

За його словами, в ЄС вакцинація розпочалася давно, але Україна не отримала від Спільноти допомоги.

Глава Української держави повідомив, що Київ має підписану угоду на постачання 20 млн доз вакцини, але отримає її лише у третьому-четвертому кварталі.

“Це неправильно, це суперечить європейським цінностям. Думаю, що це несправедливо”,- наголосив Зеленський.

Він додав, що активна вакцинація українців має вестися вже з другого кварталу цього року.

У цьому зв'язку Президент нагадав, що на початку пандемії Україна демонструвала солідарність з країнами Європи. Зокрема, Київ надавав допомогу Італії медперсоналом і медзасобами, коли ця країна першою в ЄС відчула на собі вплив пандемії.

Як повідомлялося, президенти України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії беруть участь у Варшаві у заходах з нагоди 230-річчя ухвалення Конституції Речі Посполитої.

Президенти п’яти країн підписали спільну декларацію, в якій підкреслили, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі.