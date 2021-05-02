Великодня ніч в Україні минула спокійно — МВС

В Україні у понад 13 тисячах храмів в ніч на 2 травня відбулися великодні богослужіння, грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Наразі грубих порушень правопорядку та карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано. Публічний порядок, безпеку парафіян та дотримання карантинних обмежень у Великодню ніч забезпечували понад 29 000 правоохоронців", - повідомив перший заступник міністра Сергій Яровий.

Зазначається, що в ніч з 1 на 2 травня великодні богослужіння відбулися у більш ніж 13 000 церквах та храмах України.

Читайте також: Академік закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів на Великдень

В МВС також зауважили, що посилений режим несення служби усіх підрозділів продовжиться до повного закінчення усіх святкових заходів.

"Слід зосередити увагу на місця перебування великої кількості громадян та ситуацію на автошляхах України. Особливо це стосується Одещини, де сьогодні тривають заходи, присвячені подіям 2 травня 2014 року", - зазначив перший заступник міністра.

Як повідомлялося, в Одесі у 7-му річницю трагічних подій правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу. Правопорядок у місті забезпечують понад 2,6 тисячі правоохоронців.

Фото: МВС