Річниця трагедії 2 травня: в Одесі поліція взяла під охорону Куликове поле та Соборну площу

В Одесі у сьому річницю трагічних подій правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу.

Про це повідомляє МВС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначену територію перевірили поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів. На Куликовому полі з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць Канатної й Пироговської встановили так звані фільтраційні пункти. Довкола обох площ обмежено рух транспорту, поінформували в міністерстві.

«Увесь комплекс превентивних дій, що проводять правоохоронці, обумовлений метою не допустити порушень публічного порядку та загрози безпеці людей під час заходів з нагоди вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2014 року, які невдовзі розпочнуться в центральній частині міста», - йдеться в повідомленні.

При цьому в МВС нагадали про дію карантинних правил у зв’язку з коронавірусом, а також про заборону використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та георгіївських (гвардійських) стрічок.

Як повідомляв Укрінформ, в МВС раніше заявляли, що в Одесі у річницю трагічних подій на посилений режим несення служби заступлять понад 2,6 тисячі правоохоронців.

2 травня – сьома річниця трагічних подій в Одесі. Цього дня у 2014 році учасники одеського антимайдану напали в центрі міста на українських активістів. Під час сутичок пролунали постріли, загинули кілька людей.

Згодом антимайданівців відтіснили до Куликового поля, де багато хто з них забарикадувався у Будинку профспілок. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинуло 48 учасників масових заворушень. 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою.