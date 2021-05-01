На вулиці Одеси у перших числах травня виведуть понад 2,5 тисячі правоохоронців

На охорону публічної безпеки і порядку в Одесі 1 та 2 травня заступили понад 2,5 тисячі правоохоронців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що сьогодні зранку на Куликовому полі пройшов об’єднаний інструктаж всіх силових структур регіону, які нестимуть службу у святкові та пам’ятні дні.

Очільник поліції регіону Олег Бех наголосив, що на підрозділи внутрішніх справ, які задіяні на охорону громадського порядку в Одесі сьогодні-завтра, лягло подвійне навантаження. Тематичні першотравневі акції, великодні відправи, заходи з приводу трагічних подій, які мали місце у 2014 році, - викликів достатньо. І завдання правоохоронних органів – забезпечити мирний перебіг усіх заходів і спокій жителів та гостей міста.

«Очікую від вас максимально швидкої реакції на щонайменші провокації чи непорозуміння серед людей. Дії ваші повинні бути злагодженими та професійними, направленими на припинення протиправних проявів та врегулювання конфліктних ситуацій», - сказав Бех.

Також було наголошено на обов’язковому дотриманні та реалізації превентивних заходів щодо дотримання карантинних обмежень та виконання закону про декомунізацію й недопущення використання забороненої символіки.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі 2 травня відбудуться дві акції - Марш захисників міста та покладання квітів біля Будинку профспілок.

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Правоохоронці Одеської області, окрім підготовки до великодніх та травневих свят та проведення пам'ятних дат, готуються до заходів, які пройдуть у місті 2 травня у зв’язку з трагічними подіями 2014 року.

Фото: npu.gov.ua