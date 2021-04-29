В Одесі на заходи 2 травня подали одну заявку

Патріотичні організації Одеси вирішили провести Одесі 2 травня Марш захисників міста і мітинг у центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Одеської міськради Наталія Мальцева.

"Заяву про проведення Маршу захисників центральними вулицями Одеси за маршрутом від Соборної площі до пам'ятника Тарасу Шевченка в однойменному парку культури і відпочинку подала 28 квітня до мерії громадська організація "Національний корпус". Біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться мітинг учасників мирної акції", - зазначила Мальцева.

Заявок на проведення інших заходів 2 травня до мерії ще не надходило, уточнила речниця міськради.

Варто зазначити, що напередодні представник Одеської області в Раді ветеранів України, керівник організації Veterans Hub Odesa Олександр Голопотелюк заявив на брифінгу, що колону ветеранів та активістів патріотичних організацій Одеси будуть супроводжувати правоохоронці.

"Одесити вкотре продемонструють єдність патріотичних сил та ветеранів АТО/ООС, яких на Одещині понад 15 тисяч", - наголосив Голопотелюк, нагадавши, що 2 травня 2014 року одесити не пустили "русскій мір" у місто.

Організатори маршу підписали меморандум про взаємодію і запросили одеситів взяти в ньому участь з дотриманням всіх умов карантину - у захисних масках та дотриманням соціальної дистанції.

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Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці Одеської області, окрім підготовки до великодніх та травневих свят та проведення пам'ятних дат, готуються до заходів, які пройдуть у місті 2 травня у зв’язку з сьомою річницею трагічних подій в Одесі.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, планується, що під час вшанування пам’яті загиблих у Будинку профспілок до забезпечення публічної безпеки буде залучено 1300 поліцейських та 1200 нацгвардійців.

В Одесі буде залучено до забезпечення правопорядку на травневі свята та вшанування 2 травня пам’яті загиблих 1300 поліцейських і 1200 нацгвардійців.