Академік закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів на Великдень

Українцям потрібно ретельно дотримуватися заходів протиепідемічної гігієни, особливо на Великдень, коли безліч вірян прямують до храмів на богослужіння й освячення продуктів.

На цьому наголосив у ефірі телеканалу "Дом" директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко, передає Укрінформ.

Зокрема академік зазначив, що в Індії спостерігається хвиля захворюваності на COVID-19 на тлі проведення масштабних релігійних урочистостей, під час яких на берегах Гангу люди не дотримувалися дистанції та не користувалися захисними масками: близько 400 тис. осіб за день, при населенні 1, 4 млрд осіб.

"Усі говорять про те, що в Індії є новий варіант мутації. Дійсно, був зроблений геномний аналіз, провели секвенування РНК вірусу і показали, що лише 20% з них хворіють у зв'язку з новим вірусом. Тобто інші люди заразилися іншими варіантами вірусів, оскільки не виконували протиепідемічних заходів", — зазначив Комісаренко.

У зв'язку з тим, що і в Україні у святкові дні також не вдасться уникнути масового скупчення людей, учений порадив українцям дотримуватися трьох правил: носіння маски, збереження фізичної дистанції в приміщеннях і миття рук.

"Тим, хто збирається до церкви: робіть це, тільки виконуйте всі заходи, які я щойно назвав. Ось я тільки-но сказав, чому в Індії зараз колосальний спалах інфікованості: у них були їхні свята, зібралися мільйони людей, і це призвело до вибуху захворюваності. Зараз найбільше поширення вірусу у світі", — резюмував Комісаренко.

Як повідомлялося, Індія цієї доби встановила черговий добовий антирекорд - 401 993 нових випадків COVID-19, загалом у країні вже зафіксували понад 19,1 мільйона випадків хвороби. Ще 3 523 тисячі людей загинули в Індії внаслідок пандемії протягом останньої доби, збільшивши загальну кількість смертей від початку пандемії до 211 853.