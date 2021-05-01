Академік закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів на Великдень

Академік закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів на Великдень

Укрінформ
Українцям потрібно ретельно дотримуватися заходів протиепідемічної гігієни, особливо на Великдень, коли безліч вірян прямують до храмів на богослужіння й освячення продуктів.

На цьому наголосив у ефірі телеканалу "Дом" директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко, передає Укрінформ.

Зокрема академік зазначив, що в Індії спостерігається хвиля захворюваності на COVID-19 на тлі проведення масштабних релігійних урочистостей, під час яких на берегах Гангу люди не дотримувалися дистанції та не користувалися захисними масками: близько 400 тис. осіб за день, при населенні 1, 4 млрд осіб.

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"Усі говорять про те, що в Індії є новий варіант мутації. Дійсно, був зроблений геномний аналіз, провели секвенування РНК вірусу і показали, що лише 20% з них хворіють у зв'язку з новим вірусом. Тобто інші люди заразилися іншими варіантами вірусів, оскільки не виконували протиепідемічних заходів", — зазначив Комісаренко.

У зв'язку з тим, що і в Україні у святкові дні також не вдасться уникнути масового скупчення людей, учений порадив українцям дотримуватися трьох правил: носіння маски, збереження фізичної дистанції в приміщеннях і миття рук.

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"Тим, хто збирається до церкви: робіть це, тільки виконуйте всі заходи, які я щойно назвав. Ось я тільки-но сказав, чому в Індії зараз колосальний спалах інфікованості: у них були їхні свята, зібралися мільйони людей, і це призвело до вибуху захворюваності. Зараз найбільше поширення вірусу у світі", — резюмував Комісаренко.

Як повідомлялося, Індія цієї доби встановила черговий добовий антирекорд - 401 993 нових випадків COVID-19, загалом у країні вже зафіксували понад 19,1 мільйона випадків хвороби. Ще 3 523 тисячі людей загинули в Індії внаслідок пандемії протягом останньої доби, збільшивши загальну кількість смертей від початку пандемії до 211 853.

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