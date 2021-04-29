Ткаченко розповів, з якими обмеженнями проходитимуть релігійні заходи на Великдень
Як передає Укрінформ, про це він написав у Телеграмі.
«Вже на цих вихідних нас чекає і Великдень і початок травневих свят. В умовах послаблення карантинних обмежень в Києві з початку місяця це означає, що з’являється можливість і відвідати церкву, і прогулятися, і провести час із рідними... І звісно, для тих регіонів, де не буде діяти «червона зона» є можливість використати травневі, щоб відвідати заклади культури, що були закриті на час «червоної зони». Згадайте про людей, які працюють у сфері креативних індустрій. Давайте їх спільно підтримаємо. Сходимо в кіно, на виставку, в музей або театр. Одночасно ми отримаємо і нові емоції та враження від мистецьких заходів і допоможемо сфері культури втриматись на плаву під час пандемії», - написав Ткаченко.
Але, за його словами, потрібно бути обережним і підходити до будь-яких розваг під час святкувань відповідально, дотримуватися дистанції і уникати скупчень людей.
«Пам’ятайте, що вихід з «червоної зони» та послаблення стали можливими саме завдяки зниженню рівня захворюваності на COVID-19. Нехтуючи елементарними правилами безпеки, ми ризикуємо знов повернутися до збільшення кількості хворих та локдауну», - написав міністр.
Він нагадав, що задля безпеки здоров’я учасників, релігійні заходи проходитимуть за умови дотримання 4 метрів дистанції площі будівлі або території (якщо захід на відкритому повітрі) або наповненості залів до 50 відсотків у кожному окремому залі. Також богослужіння транслюватимуться онлайн. Ткаченко зазначив, що сам долучиться до служби молитвою вдома.
Як повідомляв Укрінформ, із 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження - відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку. Локдаун у столиці діяв із 5 квітня.