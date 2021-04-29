Ткаченко розповів, з якими обмеженнями проходитимуть релігійні заходи на Великдень

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав використати травневі свята, щоб відвідати заклади культури, що були закриті на час карантинних обмежень червоної зони.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Телеграмі.

«Вже на цих вихідних нас чекає і Великдень і початок травневих свят. В умовах послаблення карантинних обмежень в Києві з початку місяця це означає, що з’являється можливість і відвідати церкву, і прогулятися, і провести час із рідними... І звісно, для тих регіонів, де не буде діяти «червона зона» є можливість використати травневі, щоб відвідати заклади культури, що були закриті на час «червоної зони». Згадайте про людей, які працюють у сфері креативних індустрій. Давайте їх спільно підтримаємо. Сходимо в кіно, на виставку, в музей або театр. Одночасно ми отримаємо і нові емоції та враження від мистецьких заходів і допоможемо сфері культури втриматись на плаву під час пандемії», - написав Ткаченко.

Але, за його словами, потрібно бути обережним і підходити до будь-яких розваг під час святкувань відповідально, дотримуватися дистанції і уникати скупчень людей.

«Пам’ятайте, що вихід з «червоної зони» та послаблення стали можливими саме завдяки зниженню рівня захворюваності на COVID-19. Нехтуючи елементарними правилами безпеки, ми ризикуємо знов повернутися до збільшення кількості хворих та локдауну», - написав міністр.

Він нагадав, що задля безпеки здоров’я учасників, релігійні заходи проходитимуть за умови дотримання 4 метрів дистанції площі будівлі або території (якщо захід на відкритому повітрі) або наповненості залів до 50 відсотків у кожному окремому залі. Також богослужіння транслюватимуться онлайн. Ткаченко зазначив, що сам долучиться до служби молитвою вдома.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження - відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку. Локдаун у столиці діяв із 5 квітня.