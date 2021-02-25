Глава МОЗ нагадав про можливі побічні ефекти ковід-вакцинації

Побічні ефекти від вакцинації проти COVID-19 схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу: почервоніння місця введення вакцини, підвищення температури.

Як передає Укрінформ, про міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в інтерв'ю телеканалу Україна, яке оприлюднено у Фейсбуці.

“Вони (побічні ефекти — ред.) можуть бути різні, наприклад, почервоніння міста, де безпосередньо вводилася вакцина, або у людини може підвищитися температура... Більш того, ми всі звикли до таких побічних ефектів, коли робимо щеплення від грипу”, - сказав Степанов.

За його словами, найменша кількість побічних ефектів спостерігається у інактивованих вакцин (коли збудник хвороби культивується в лабораторних умовах, а потім вбивається за допомогою термічної обробки чи хімічних речовин). Такою вакциною, за словами Степанова, є вакцина виробництва Sinovak.

Загалом, як наголосив міністр, кінцевий механізм дії будь-якої вакцини — сформувати у людини імунітет до хвороби.

“Він однаковий (механізм — ред.). Просто відрізняється спосіб виготовлення цих вакцин, технологія виготовлення”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, яка була закуплена за кошти держбюджету.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax.

Зараз, за інформацією головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, уся партія вже розвезена по регіональних складах, протягом 23 лютого в Україні було зроблено 159 щеплень.