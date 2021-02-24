Кабмін встановив квоту імміграції в Україну на 2021 рік
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Проєкт розпорядження визначає граничну кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на постійне проживання в Україні упродовж 2021 року», - йдеться у пояснювальній записці.
Зазначається, що квота імміграції формується за категоріями іммігрантів і за регіональним принципом, відповідно до пропозицій центральних та місцевих органів виконавчої влади, які ґрунтуються на результатах аналізу імміграційного процесу в попередньому календарному році.
У додатку до цього розпорядження Кабміну уточнюється, що до квоти імміграції на 2021 рік належать такі категорії іммігрантів: діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України; висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України; особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менш як 100 тисяч доларів; особи, які є повно рідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України; особи, які раніше перебували в громадянстві України; батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти; особи, які безперервно прожили на території України упродовж 3 років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; особи, які прослужили в ЗСУ три і більше років.
Серед іншого, у МВС зазначили, що відповідно до пункту 8 частини 2 статті 4 Закону «Про імміграцію» дозвіл на імміграцію, в межах квоти імміграції, мають право оформити особи, які безперервно проживали на території України упродовж 3 років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
«За інформацією Мінсоцполітики, на сьогодні в Україні відсутні іноземці, які підпадають під квоту імміграції на 2021 рік. У зв’язку із вказаним квота відносно вказаних осіб не передбачена», - повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
За даними відомства, квота імміграції по всіх категоріях і регіонах України на 2021 рік, окрім осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менш як 100 тисяч доларів, встановлюється цим розпорядженням у 9 818 осіб.
Щодо категорії осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менш як 100 тисяч доларів, то у додатку до документу уточнюється, що незалежно від регіону, у питанні надання дозволу на постійне проживання в Україні упродовж 2021 року гранична чисельність таких осіб не встановлюється, тобто щодо цих осіб у питанні надання дозволу на імміграцію в нашу країну обмежень по чисельності немає.
Як повідомлялося, 13 січня 2021 року уряд схвалив постанову про внесення змін до Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, яка стосується можливості для іноземних інвесторів звернутися з клопотанням про надання дозволу на імміграцію в нашу країну.