Кабмін встановив квоту імміграції в Україну на 2021 рік

Кабмін на своєму засіданні прийняв розпорядження про встановлення квоти імміграції на 2021 рік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт розпорядження визначає граничну кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на постійне проживання в Україні упродовж 2021 року», - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що квота імміграції формується за категоріями іммігрантів і за регіональним принципом, відповідно до пропозицій центральних та місцевих органів виконавчої влади, які ґрунтуються на результатах аналізу імміграційного процесу в попередньому календарному році.

У додатку до цього розпорядження Кабміну уточнюється, що до квоти імміграції на 2021 рік належать такі категорії іммігрантів: діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України; висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України; особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менш як 100 тисяч доларів; особи, які є повно рідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України; особи, які раніше перебували в громадянстві України; батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти; особи, які безперервно прожили на території України упродовж 3 років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; особи, які прослужили в ЗСУ три і більше років.

Серед іншого, у МВС зазначили, що відповідно до пункту 8 частини 2 статті 4 Закону «Про імміграцію» дозвіл на імміграцію, в межах квоти імміграції, мають право оформити особи, які безперервно проживали на території України упродовж 3 років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

«За інформацією Мінсоцполітики, на сьогодні в Україні відсутні іноземці, які підпадають під квоту імміграції на 2021 рік. У зв’язку із вказаним квота відносно вказаних осіб не передбачена», - повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

За даними відомства, квота імміграції по всіх категоріях і регіонах України на 2021 рік, окрім осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менш як 100 тисяч доларів, встановлюється цим розпорядженням у 9 818 осіб.

Щодо категорії осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менш як 100 тисяч доларів, то у додатку до документу уточнюється, що незалежно від регіону, у питанні надання дозволу на постійне проживання в Україні упродовж 2021 року гранична чисельність таких осіб не встановлюється, тобто щодо цих осіб у питанні надання дозволу на імміграцію в нашу країну обмежень по чисельності немає.

Як повідомлялося, 13 січня 2021 року уряд схвалив постанову про внесення змін до Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, яка стосується можливості для іноземних інвесторів звернутися з клопотанням про надання дозволу на імміграцію в нашу країну.