Українсько-канадська робоча група сприятиме спрощенню режиму поїздок - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує, що створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності сприятиме активізації спрощенню режиму поїздок українців до Канади.

Про це глава держави написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Вітаю створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності. Впевнений, цей новий інструмент сприятиме активізації двостороннього діалогу України та Канади з питань міграції та спрощенню режиму поїздок українців до Канади", - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали листа про створення робочої групи задля реагування на світові міграційні виклики та подальшого діалогу з питань мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.